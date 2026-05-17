タレントのマツコ・デラックスが、１５日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。「ずっと追いかけちゃった」人たちについて語った。番組では「街中で見るとテンションが上がるものは？」というテーマに対し、テンションが上がるものの例として「お相撲さん」などが挙げられた。これを受けマツコは「お相撲さんはすごいよねなんか」と話し始めた。「私忘れられないのが、昔お台場ですっご