俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデル、女優のＫｏｋｉ，が愛犬との散歩ショットを公開した。Ｋｏｋｉ，は１７日、自身のインスタグラムを更新。「ルンちゃんとデート」と記し、デニムパンツにＴシャツのラフなコーデで、笑顔で愛犬の散歩をするショットをアップ。「デニムルックにぴったりなマルチカラーの”Ｔａｂｂｙ”スタイリングのアクセントになる可愛いバッグです！」とつづり、斜め掛けをした高級ブランド