劇団四季のオリジナルミュージカル「ゴースト＆レディ」大阪公演が17日、大阪四季劇場で千秋楽を迎えた。カーテンコールではグレイ役の萩原隆匡（はぎわら・たかまさ）があいさつ。「こうして長きにわたり、上演を積み重ねることができましたのも、ひとえに作品を愛し、劇場に足を運んでくださったお客さまお一人お一人がいらっしゃったからこそと出演者、スタッフ一同、心より御礼申し上げます」などと感謝。「またこの芝