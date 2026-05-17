元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）が17日放送のテレビ朝日の新番組「浜田雅功とアスリート幸福論」（後1・55）にゲスト出演し、再び監督に挑戦する可能性について語った。番組では幸福度を可視化した幸福度グラフを作成し、古田氏のこれまでの野球人生を振り返った。今後の目標について「あいつ、元気なジジイやなって思われるように」と語ると、MCのダウンタウン・浜田雅功は「いやいや、違うやん。監督せな」と指摘。「現場