２０１２年ロンドン五輪柔道女子金メダリストで“野獣”こと松本薫さんが１７日、自身のインスタグラムを更新。「まさかの！さこちゃんが遊びにきてくれた」などとつづり、バレーボール女子日本代表でロンドン五輪銅メダルの迫田さおりさんとの２ショットを投稿した。松本さんは１６年リオ五輪で銅メダルを獲得後に結婚し翌年に出産。その後東京五輪を目指して競技に復帰したが１９年２月に現役を引退した。その後、所属先の