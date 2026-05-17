盲目のピン芸人濱田祐太郎（36）が、17日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分）に出演。戦争が起きた際の政治家の覚悟を問うた。番組では「究極の2択」として、「戦争を避けるために防衛費を増やし抑止力を高めるか、防衛費は増やさず外交、対話を重ねるか」「日本が主権を失ったら、アメリカの51番目の州になるか、中国の24番目の省になるか」などさまざまなテーマを議論した。重大な有事の際に行動を決