団体スポーツに取り組むお子さんであれば、レギュラー争いやポジション争いが起こるのは、日常茶飯事かもしれません。しかしそこに親が巻き込まれたらどうしますか？今回ママスタコミュニティに、団体競技に取り組むお子さんをもつママからの相談の投稿がありました。投稿者さんのお子さんのポジションに納得がいかず、先生にクレームを入れた人にどう対応したらいいか悩んでいるようです。『先生はその親子に「ポジションは変え