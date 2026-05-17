明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆新商品やレアなグッズ等にひかれる予感。普段の生活を楽しくするようなアイテムは迷わず手に入れて吉。健康面では、風邪に気をつけて。B型の運勢……★☆☆☆☆あまのじゃくになってしまう暗示。うれしいときは素直に喜んで。気持ちをストレートに表現する方が、幸運を呼びこめるでしょう。O型の運勢……