今、出荷の最盛期を迎えている枝豆の極早生品種弥彦むすめを首都圏に届けようときょう新幹線輸送が行われました。 【リポート】 「（新潟駅に）新幹線ホームに運ばれてきたのは枝豆」 毎年この時期に出荷の最盛期を迎える極早生品種の枝豆・弥彦むすめ。 【弥彦村・本間芳之村長】 Q.出来は？ 「最高！とてもいい条件が揃ったということでいつもより大変おいしい仕上がりになっている」 今年は天候に恵まれたこと