現職と新人合わせて３人が立候補した県知事選は告示後初めての週末を迎え、各候補が支持拡大に奔走しています。 県知事選挙には届け順にいずれも無所属で 現職の花角英世候補（68） 新人の土田竜吾候補（38） 新人の安中聡候補（48）の３人が立候補しています。１６日、多くの買い物客で賑わう新潟市西区の農産物直売所でマイクを握ったのは現職の花角さん。 【花角英世候補】 「多くの人を呼び込んで経済を回していく企業も投