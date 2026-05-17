お笑いコンビ「天才ピアニスト」のますみ（39）、竹内知咲（34）は17日、大阪ミナミの「よしもと漫才劇場」で10時間のロングラン公演を行い劇場をジャック。竹内は「最高でした。早く生ビール飲みたい」と満面の笑み。ますみは「グッズがたくさん売れてうれしい」と笑わせた。NSC（吉本総合芸能学院）大阪校38期生の2人。16年5月にコンビを結成した。結成10周年を記念して10日にスタートした「天才ピアニストWEEK」はこの日が