ロシア国防省は１７日、モスクワや近郊のモスクワ州などロシア各地に１６日夜から１７日朝にかけて無人機攻撃があり、５５６機を撃墜したと発表した。露大手紙コメルサント（電子版）はウクライナによる最大規模の無人機攻撃だと報じた。ウクライナが首都キーウに対する大規模攻撃に報復した可能性がある。モスクワ州知事は１７日、民家に無人機が直撃するなどして、州内で少なくとも３人が死亡したとＳＮＳで公表した。モスク