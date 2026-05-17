俳優・堤真一(61）が主演を務めるTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」(日曜後9・00）の第6話が、17日に放送された。伍鉄（堤真一）、広江（山口智子）、昊（玉森裕太）の親子がそろい踏み。親子関係の変化が描かれ、視聴者から反響が寄せられた。＜以下、ネタバレあり＞同作は、Netflix「サンクチュアリ―聖域―」、TBS「クジャクのダンス、誰が見た？」などを手がけた金沢知樹氏が脚本を担当するオリジナル作品。天才すぎて孤独な主人