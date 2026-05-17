アイドルグループ・乃木坂46の梅澤美波が、9日に公開された白石麻衣の公式YouTubeチャンネルに出演し、卒業を控えた心境を語った。梅澤美波○白石麻衣が共感「徐々に実感が湧いてくるよね」21日に東京ドームで開催される「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」にて、「梅澤美波 卒業コンサート」を実施し、グループを卒業することを発表している梅澤。乃木坂46時代の先輩でもある白石から、「もうちょっとで卒業。どうですか? 今の心境という