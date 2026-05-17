将棋の第８４期名人戦七番勝負第４局でタイトルを防衛した藤井聡太名人＝竜王、王位、棋聖、棋王、王将＝が１７日、大阪・高槻市の高槻城公園芸術文化劇場での対局後に会見に臨み、来期の永世名人位獲得に向け「名人に定跡なし」の言葉にふさわしい棋士になるとの意気込みを示した。会見場で花束を贈られてはにかんだ名人。シリーズ４勝０敗で棋戦４連覇を達成した棋戦を振り返り「シリーズ通して序盤から力戦になって、一手一