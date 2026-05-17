日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史さんが１７日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ヤクルトの投手を評価した。ヤクルトの強さを分析する動画内で山野太一投手の名前が挙がり「だって５勝でしょ。ホンマ急成長やな」と話した片岡さん。「なんかインタビューでストライクゾーンで勝負せえって言われたって言ってるけど、逃げずに行くっていうところが彼が今シーズン球の勢いとかバッターと勝負してるって感じやもんね