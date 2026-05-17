バリエーション豊富！ヘルシーなしらたきおかず 気温がぐんぐん上がってきて薄着になると、気になるのが体中についたムダなお肉。本格的な夏を迎える前にどうにかしたいですよね。そんなときに活躍してくれるのが「しらたき」です。今回は、飽きずに楽しめる、しらたきの作りおきおかずをご紹介。 醤油とみりんでシンプルに！豆板醤入りでピリ辛に仕上げました塩昆布でうまみアップにんにく＆しょうがで味しっかりコンソメ＆バタ