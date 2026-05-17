◇東京六大学野球春季リーグ戦第6週第2日2回戦明大10―3早大（2026年5月17日神宮）首位の慶大を追う明大は10―3で早大に2連勝し、勝ち点を3とした。6回には岡田啓吾内野手（4年）がランニング本塁打を放った。6―0の6回、1死無走者から低めの変化球に体勢を崩されながらもうまく捉えた。ライナー性の打球に右翼手がダイビングキャッチを試みるもわずかに届かず。打球がフェンス寸前まで転がる間に、岡田は快足を飛ばして