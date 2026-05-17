元「モーニング娘。」の石黒彩（48）が17日、自身のインスタグラムを更新。今年2月に死去したロックバンド「LUNASEA」のドラムスで夫の真矢さん（享年56）のお別れの会を14日に終え、感謝の思いをつづった。「感謝を込めて」とつづり、文書を公開。「先日、『真矢お別れの会』にお集まりいただいた皆様お花、メッセージを下さった方々本当にありがとうございました」「3月の献花式に集まって下さったファンの皆様にも