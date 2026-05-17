ここが持ち主の方のおうちです▶▶この作品を最初から読む幼稚園のバス停で仲良くしていた4組の親子。社宅に住む月村、西井、高見一家と、近所の一軒家に住む雪田親子は、同じバス停を利用するママ友グループでした。ある日、子どもたちが駐車場で停めてあった車に傷をつけてしまうトラブルが発生。子どもたちに尋ねても誰がやったのかわからず、親たちは全員で責任を取ることを決めます。ところが車の弁償を巡り、陰口