セリエA 25/26の第37節 コモとパルマの試合が、5月17日19:00にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。 コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、マクサンス・カケレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマは鈴木 彩艶（GK）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）らが先発に名を連ねた。 前半は大