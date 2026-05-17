セリエA 25/26の第37節 ジェノアとＡＣミランの試合が、5月17日19:00にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。 ジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、トマッソ・バルダンツィ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはサンティアゴ・ヒメネス（FW）、クリストフェル・エンクンク（FW）、ダビデ・バルテサーギ（D