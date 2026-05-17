セリエA 25/26の第37節 ユベントスとフィオレンティナの試合が、5月17日19:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。 ユベントスはドゥシャン・ブラホビッチ（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、チコ・コンセイソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはマノル・ソロモン（MF）、ロベルト・ピコリ（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）らが先発に名を連ねた。