セリエA 25/26の第37節 ピサとナポリの試合が、5月17日19:00にアレーナ・ガリバルディにて行われた。 ピサはステファノ・モレオ（FW）、フィリップ・ストジルコビッチ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、アリソン・サントス（MF）、エリフ・エルマス（MF）らが先発に名を連ねた。 21分に試合が動く。ナポリのラスム