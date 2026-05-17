セリエA 25/26の第37節 ローマとラツィオの試合が、5月17日19:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ローマはドニエル・マレン（FW）、ニッコロ・ピジリ（MF）、パウロ・ディバラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはタイアニ・ノスリン（FW）、ブレ・ディア（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）らが先発に名を連ねた。 37分、ローマが選手交代を行う