中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は5月17日、それぞれ第10回中国ロシア博覧会（中ロ博）に祝賀メッセージを寄せました。中ロ博は中国とロシアの政府が共催するビジネスイベントで、第10回は中国の黒龍江省ハルビン市内で17日に開幕しました。習主席は、「今年は中ロ戦略的協力パートナーシップ樹立30周年および『中ロ善隣友好協力条約』締結25周年に当たる」と指摘し、両国各界が今回の博覧会を契機に、中ロ両国の地