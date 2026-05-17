函館競輪開設76周年記念G3ナイター「五稜郭杯争奪戦」の決勝戦が17日に行われ、犬伏湧也の動きに乗った松浦悠士（35＝広島・98期）が追い込んで4連勝の完全優勝。賞金643万円を獲得した。松浦のG3優勝は25年12月の広島以来、25回目。レースは鈴木がスタート。鈴木竜士―武藤龍生―犬伏―松浦―新山響平―嘉永泰斗―園田匠―久島尚樹―橋本優己。嘉永―園田―久島が上昇。鈴木が突っ張ると嘉永が3番手に入る。鈴木が後方を警戒