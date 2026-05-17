お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。08年12月に亡くなった元タレント・飯島愛さん（享年36）に褒められたエピソードを語る場面があった。かつて存在していた漫画専門書店「まんがの森」の話題になると、有吉は「まんがらりんたらおもしろりん」と飯島さんが歌っていたCMソングを懐かしむ。また「『プラトニック・セックス』という本を販売された