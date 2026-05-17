ボートレース下関の「ルーキーシリーズ第１０戦スカパー！ＪＬＣ杯争奪今村豊メモリアルプリンスカップ」は１７日（５日目）、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。竹間隆晟（２５＝大阪）は準優１１Ｒ、２コースから差して２着として優出切符をゲットした。相棒の４５号機は「思い切った調整をした。行き足が良くなってスタートも届くようになった。ターンしてからも進んでいた」と仕上がり良