【追加DLC「儒烏風亭らでんがご案内！ ピクセルミュージアム ―箱根探訪編―」】 12月配信予定 価格：770円 ジュピターは、プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/Steam用ピクチャークロスワードパズル「ピクロス 儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム」の追加DLC「儒烏風亭らでんがご案内！ ピクセル