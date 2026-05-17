5月いっぱいでのグラビアからの引退と所属事務所からの退所を公表しているグラビアアイドル・西永彩奈(30)が、11日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】かわいいミニスカ…の後にクラクラの展開が！ 自身のインスタグラムには衣装が外れてしまいそうなほどユルユルになっている、自前衣装に埋もれたショットや、超ミニスカートでぴょんぴょんと跳ねて、ついチラチラしてしまっているシ