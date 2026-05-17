医療専門家は以前から、感染症と認知症リスクには関連性があるのではないかと考えてきました。フィンランド国民の膨大な医療記録を分析した研究により、重度の感染症で入院治療を受けた人々は、後の人生で認知症を発症するリスクが高いことが示されました。The role of noninfectious comorbidities in the association between severe infections and risk of dementia in Finland: A nationwide registry study | PLOS Medicineh