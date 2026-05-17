ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」が17日、結成1周年を記念した「騎士X - Knight X - 1st Anniversary OFFICIAL GOODS」の販売をSTPR ONLINE STOREで開始した。同グループは、2025年5月17日に騎士Aから改名して、新体制での活動を開始。この日に結成1周年を迎えた。今回発売する記念グッズは、1周年に合わせて描き下ろされた特別なビジュアルを使用した多彩なラインナップが揃った。中でも注目は、グルー