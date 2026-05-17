【競馬】栗東ステークス リステッド（5月17日／京都競馬場・ダート1400メートル）【映像】「可愛すぎる」競馬場に現れた“ご当地ゆるキャラ”まるでお天気コーナーの映り込み？ 競馬場を舞台とした、滋賀県栗東市の公式マスコットキャラクター『くりちゃん』の人気上昇のひと幕が話題を集めている。トレーニングセンターもある栗東市の「栗」をモチーフにしたマスコットである『くりち