アサヒ飲料は、味気なくて続かないという水の不満点に対応すべく「おいしい水」からレモン果汁とレモンエキスを加えた無糖のレモン水（清涼飲料水）「おいしい水 天然水 レモン水 無糖」を4月14日から発売している。同商品を「おいしい水 天然水 シンプルecoラベル」に次ぐブランドの柱と位置付けて育成していく。同商品について、4月14日、取材に応じた内田勝大マーケティング本部ウォーター・マーケティング部プロデューサ