越後製菓の星野一郎取締役会長は2月13日取材に応じ、好調に推移する米菓ブランド「ふんわり名人」について、「きなこ餅」に続く第2の柱商品を育成すべく、チーズフレーバーに着目して開発を進めていることを明らかにした。中長期的に「ふんわり名人」のチーズフレーバーの商品で「きなこ餅」を上回る売上規模を目指す。「ふんわり名人」は、餅製造も担う同社のノウハウをいかし、焼き米菓でありながら、つきたての餅のような