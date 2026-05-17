1日に大さじ2杯（30ml）の「ポッカレモン100」を2週間継続摂取すると高めの血圧を下げる――。5月17日の「世界高血圧デー」に先駆け、ポッカサッポロフード＆ビバレッジは5月15日、冒頭の価値を伝えるべく深川ギャザリアタワーS棟1Fラウンジ前（東京都江東区）で「ポッカレモン100」を用いたレモン水試飲イベントを実施した。レモンの価値を伝える「差し入レモン」活動の一環。国民の3人に1人が高血圧というデータ（出典：