ＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月〜金曜・午後３時４９分）のキャスターをつとめている同局の出水麻衣アナウンサーが、レアなエプロン姿を公開した。出水アナは１７日、自身のインスタグラムを更新。「皆さんのお家の『卵焼き』はどんなお味ですか？我が家は海苔を巻き込む卵焼き今週はそれぞれのご家庭の味やおいしく作るコツなどをご紹介しました卵１つにつき大さじ１のお水を混ぜるとふっくら焼き上がるそうです！」と