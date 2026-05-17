【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 2−2（PK：3ー2） ヴィッセル神戸（5月17日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）【映像】華麗な右足ボレー＆「ごめんね」ポーズV・ファーレン長崎のMF山口蛍が、古巣相手に高速カウンターからネットを揺らした。ここで見せた“ノーセレブレーション”にファンたちが反応している。長崎は5月17日、明治安田J1百年構想リーグの第17節でヴィッセル神戸と対戦。2019年から2024