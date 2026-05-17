お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史がテレビ東京系で１６日深夜に放送された「ぴったりにちようチャップリン」に出演。学生時代について語った。佐々木は、お笑いコンビ「ニューヨーク」がＹｏｕＴｕｂｅの企画で行った「お笑いファン１万人が選ぶメロい芸人ランキング」で１位に選ばれたと報告。「でも、『ドンデコルテ』の（渡辺）銀次さんとか、『たくろう』のきむらバンドさんとかも上位に入ってるんで、だいぶその偏