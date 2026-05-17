【ブンデスリーガ】バイエルン 5−1 ケルン（日本時間5月16日／アリアンツ・アレーナ）【映像】怪物FWケイン、“爆速フリーキック”を放つ瞬間バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが、衝撃のFK弾を決めた。壁の隙間を撃ち抜く一撃に、相手GKも反応できず。本拠地は大歓声となった。ブンデスリーガ連覇を達成したバイエルンは、日本時間5月16日の最終節でケルンをホームに迎えた。スタメン出場したケインは、9