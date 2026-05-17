明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が17日に行われ、ジェフユナイテッド千葉と鹿島アントラーズが対戦。首位と最下位の対決となった中、鹿島がアウェイで0ー2で勝利を収めEASTでの首位を確定させた。この試合で勝利を収めれば首位通過が確定する鹿島。15日にFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーに選ばれたGK早川友基も先発出場。立ち上がりには千葉の決定機を阻止するなど、この日も安定したセービ