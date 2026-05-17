タレントのＭＥＧＵＭＩが１７日放送のＴＢＳ系「ベスコングルメ〜ベストコンディションで最高の瞬間を！」（日曜・午後６時３０分）に出演。美容について語った。「麒麟」川島明に「最近『美の師匠』みたいになってますね」と話を振られ、「好きですね、美容は。もともと大好きでもうオタクですね」と答えたＭＥＧＵＭＩ。川島が「毎日パックしてますよ」とアピールすると「えらい！」と褒めた上で「やっぱね、乾燥が一番悪の