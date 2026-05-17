＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館【映像】客席深くまで“吹っ飛んで”行った翔猿前頭十五枚目・翔猿（追手風）と前頭十一枚目・宇良（木瀬）の一番で翔猿が勢いよく土俵下に吹っ飛び、客席の奥深くへとダイブ。この光景に館内は一時騒然となり、解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「どこまで飛ぶんだ」とその飛距離に驚き、思わず宇良も「二度見」してビックリしたような表情を浮かべていた。“曲者”