「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）桜花賞組が意地を見せるのか。別路線組の台頭があるのか。今年も樫の舞台の焦点は、『距離』を克服できるかだ。主役は桜花賞馬スターアニスだ。仁川で見せた強さは圧巻。単純なスピード能力なら同世代で上回る馬はいないだろう。キーポイントになるのは２４００メートルの距離の克服だ。桜花賞から８００メートルの延長となるが、高野師は「いったん放牧を挟んで、全てが良くなったと感じ