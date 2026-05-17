「平安Ｓ・Ｇ３」（２３日、京都）仕切り直しの一戦に臨むロードクロンヌ。前走のフェブラリーＳはコース、Ｇ１と初物ずくめで、ダート路線のトップクラス相手では厳しかった。その後はひと息入れてリフレッシュ。１週前追い切りは、栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８２秒９−１１秒２をマークし、併入。力強い動きで好仕上がりだ。昨年２着のリベンジに挑む。マーチＳは差し脚届かず２着に敗れたアクションプラン。先に抜け出した勝