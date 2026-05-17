「ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）ＪＲＡは１７日、春の牡馬クラシック第２弾の登録馬を発表した。皐月賞を逃げ切り勝ちで制し、ホープフルＳに続き２つ目のＧ１タイトルを奪取したロブチェンが、２冠制覇へ万全の態勢で臨む。皐月賞２着のリアライズシリウスも得意の左回りに変わってリベンジを期す。また、手塚久厩舎からは、スプリングＳを勝ったあと皐月賞をパスしたアウダーシアも有力候補になりそうだ。青葉賞Ｖの