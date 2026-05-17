元阪急（現オリックス）内野手で、オリックスや楽天のコーチを歴任した米村理氏（67）が、高橋慶彦氏（69）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。イチロー氏のオリックス入団時の土井正三監督の指導方針について振り返った。イチロー入団時、オリックスの監督は土井正三氏。米村氏は2軍打撃コーチを務めていた。1992年入団のイチローは才能は3年目に監督就任した仰木彬氏が登録名を鈴木一朗から変更し、1軍起用したことで