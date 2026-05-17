１７日午後８時５０分頃、常磐線松戸駅で人身事故が発生した。この影響で、同線の品川―土浦駅間と、常磐線快速電車の品川―取手駅間の上下線で運転を見合わせている。ＪＲ東日本によると、運転再開は午後１０時２０分頃の見込み。