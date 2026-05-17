元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）が17日放送のテレビ朝日の新番組「浜田雅功とアスリート幸福論」（後1・55）にゲスト出演。選手兼任監督でチームを率いた2年間を振り返った。若松勉監督の後を受けて2006年に兼任監督に就任し、1年目は3位。2年目は最下位に終わり、監督を退任し現役生活にもピリオドを打った。プロ18年で自身初の最下位。「2年契約の2年目だったし優勝争いできなかったので、自分も引退するんで」と振り返